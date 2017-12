Vogels doen zich tegoed aan laatste resten potvis

Vogels eten van achtergebleven stukken walvis op strand van Domburg (foto: Gerard Troost)

Meeuwen, steenlopers en zelfs een kleine burgemeester deden zich tegoed aan de laatste potvisresten. Dat er ook een kleine burgemeester is gefotografeerd is bijzonder, want die meeuwensoort komt uit het arctische noorden en wordt in ons lang slechts enkele keren per jaar waargenomen.

Darminfectie

Potvis Pieter spoelde afgelopen vrijdag aan op het strand bij Domburg. Uit onderzoek is gebleken dat hij een darminfectie had. Zaterdag werden de laatste delen van het dode dier van het strand verwijderd, maar blijkbaar waren er nog wat kleine stukjes potvis blijven liggen.

Homp walvis achtergebleven op paalhoofd bij Domburg (foto: Marcel Klootwijk)

