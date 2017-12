'Mensen onderschatten de kering, het is hier levensgevaarlijk'

Het vermoeden bestaat dat het bootje van de vissers in dichte mist bij de Oosterscheldekering terecht is gekomen, en daardoor verongelukt is. "Ik waag me niet aan speculaties over wat er precies gebeurd is", zegt Johannes Post. "Maar wat ik wel weet is dat dit gebied heel gevaarlijk is vanwege de stroming. Die is hier heel erg extreem, en dat onderschatten veel mensen."

Wat er met die sportvissers is gebeurd, is voor ons nog een raadsel. We begrijpen het niet." KNRM-schipper Johannes Post

"De Oosterscheldekering heeft een heel grote zuiging", zegt Post. "In het midden staat wel 10 mijl stroming, dus dat moet je niet onderschatten. Twaalf jaar geleden is er nog een kotter van 24 meter onderdoor gegaan. Dus zo'n klein sportvisbootje is daar kansloos. Dat wordt onder water getrokken en botst overal tegenaan."

Ruim voor de Oosterscheldekering liggen er veiligheidslijnen, om mensen te waarschuwen. "Voor de lijn liggen nog gele boeien, de kleur van gevaar", zegt schipper Post. "Als je daar voorbij gaat, kom je bij de veiligheidslijn die op het water ligt. Dat is echt het laatste redmiddel voor boten en mensen. Daar moet je je aan vastgrijpen om te voorkomen dat je richting de kering wordt gezogen."

Een raadsel

De KNRM moet regelmatig het water op om mensen te bevrijden bij de veiligheidslijnen. "We maken het jaarlijks mee dat er zeiljachten in de veiligheidslijn terechtkomen. Ze blijven dan aan de lijn haken, en wij maken ze dan weer los. Wat er met die sportvissers is gebeurd, is voor ons nog een raadsel. We begrijpen het niet."

Lees ook: