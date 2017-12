Jonge straatrover Hulst blijft in ieder geval nog dertig dagen vastzitten

Bij de politie kwam de eerste melding om 02.25 uur in de nacht van vrijdag 20 oktober op zaterdag 21 oktober binnen. In de polder buiten Hulst waren twee jongeren onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van hun spullen. Terwijl die overval door de politie werd afgerond kwam een tweede melding van een straatroof binnen. Omdat de handelswijze van de overvallers overeenkwam met de eerste straatroof, werden vanuit heel Zeeland agenten opgeroepen. Op die manier kon de stad Hulst afgesloten worden.

Verkeerde daders

Bij een van de laatste overvallen werd de politie vlak na de overval aangesproken door het slachtoffer. Dat leidde tot de aanhouding van twee mannen. Zij moesten hun auto achterlaten. Toen direct daarna weer een melding binnenkwam van een straatroof, bleken de aangehouden personen onschuldig te zijn. Zij kregen excuses aangeboden en werden vrijgelaten.

Toen wisten we zeker dat we nu wel goed zaten" Agent René Loos

Agent René Loos was met zijn hond bij de auto van de onschuldige verdachten achtergebleven. "Ik kreeg tijdens het wachten een melding dat vlakbij weer een straatroof was geweest en zag vervolgens een ander donker verdacht voertuig naderen. Door het rijgedrag besloot ik de achtervolging in te zetten."

Versterking opgeroepen

Loos besloot het verdachte voertuig een stopteken te geven. "Toen ik dichterbij kwam herkende ik de beschrijving van de jas die de passagier aan had. Ik heb toen gelijk versterking opgeroepen." Vrij snel bleek achterin de auto de telefoon van een van de slachtoffers te liggen. "Toen wisten we zeker dat we nu wel goed zaten", zegt Loos.

Straatroven in Zeeland 2014-2017

jaar tot november aantal straatroven 2014

37 2015 25 2016 25 2017 33

Bekenden

Daders en slachtoffers van de straatroven bleken in sommige gevallen bekenden van elkaar. In minstens één geval zat een straatrover zelfs bij zijn slachtoffer in het sportteam.

