Negen Zeeuwse campings bij beste van Europa

(foto: Omroep Zeeland)

Nette wc's

De ANWB voert de inspecties uit in heel Europa. De inspecteurs beoordelen op sanitair, terrein, zwemmen, recreatie en winkels en horeca. Omdat veel kampeerders nette wc's en douches belangrijk vinden telt dit extra zwaar mee in de eindscore.

In heel Europa werden dit jaar 2.000 campings geïnspecteerd. 180 waarvan maar liefst 47 in Nederland, zijn uitgeroepen tot 'Top campings'. In Zeeland zijn dat de nieuwkomers:

Nieuwe ANWB Topcampings

Camping Ginsterveld Burgh-Haamstede Camping Scheldeoord Baarland Camping De Pekelinge Oostkapelle

Zes Zeeuwse campins hebben hun vijf sterren weten te behouden, en staan opnieuw op de lijst:

ANWB Top campings



Recreatiecentrum De Vogel Hengstdijk Camping De Wijde Blick Renesse Camping Julianahoeve Renesse Strandpark De Zeeuwse Kust Renesse Camping Zonneweelde Nieuwvliet Camping Westhove Aagtekerke





