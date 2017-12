Bezuiniging op Bevrijdingsfestival Vlissingen van de baan

(foto: Omroep Zeeland)

Als argument voor de bezuiniging noemde de provincie dat het Bevrijdingsfestival niet bij de eredivisie van Zeeuwse festivals hoorde. Ook zou het Vlissingse festivals te weinig bezoekers van buiten de provincie trekken. Maar directeur Onno Bakker zei dat die veronderstelling niet klopte en leverde bewijzen dat er juist wel veel niet-Zeeuwen op het festival afkomen.

Gratis festival

Ook in Provinciale Staten was luid protest tegen de bezuiniging. Zo vroeg D66 zich af waarom de provincie wel subsidie zou geven aan festivals waarvoor mensen een kaartje moeten kopen terwijl er bezuinigd zou worden op het gratis festival in Vlissingen. Daarom is De Reu op zoek gegaan naar een oplossing.

Die oplossing vond hij toen duidelijk werd dat er dit jaar zo'n 50.000 euro meer provinciegeld beschikbaar is voor cultuur. De cultuursubsidie voor Concert at Sea stopt namelijk. De provincie gaat dat festival steunen door het te sponsoren. Dat geld komt uit een ander potje dan de cultuurbegroting.

Eenmalig

Voor dit jaar werd de bezuiniging op het Vlissingse Bevrijdingsfestival al eenmalig opgeschort. Nu is de bezuiniging definitief van de baan.

Lees ook: