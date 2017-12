Provincie vindt extra onderzoek naar nertsenfokkerijen overbodig

Nerts (foto: OZ)

Volgens de dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren worden door veel nertsenfokkers te veel dieren gehouden. Bij een landelijke steekproef in opdracht van ministerie van Economische Zaken zouden twintig van de 64 onderzochte bedrijven te veel dieren houden.

Strenger controleren

Om te achterhalen of er ook misstanden zijn in onze provincie wilde GroenLinks dat het dagelijks provinciebestuur zou achterhalen of er ook controles zijn geweest bij Zeeuwse nertsfokkerijen. Ook pleitte de partij ervoor om strenger te gaan controleren of de nertsenfokkers zich wel aan de regels houden.

Navraag bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) leert echter dat het probleem minderomvangrijk is dan het lijkt. Bij de steekproef werden weliswaar twintig bedrijven gesignaleerd, maar toen die nader werden onderzocht, bleken daarvan maar twee bedrijven daadwerkelijk in overtreding te zijn.

Reguliere controle voldoende

De provincie heeft naar aanleiding van dat gegeven besloten dat nader onderzoek naar Zeeuwse nertsenfokkerijen niet nodig is. De reguliere controles door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland zijn voldoende, vindt het dagelijks gemeentebestuur.

Voor deze onnodige vragen aan het dagelijks provinciebestuur kreeg GroenLinks eerder al een uitbrander van politiek verslaggever Ferdinand Koppejan in zijn maandelijkse rubriek Ferdinand's vragenuurtje. "Zoiets kunnen ze zelf ook wel even googelen of nabellen. Maar blijkbaar is dat voor GroenLinks te moeilijk", schreef Koppejan hierover. Daarom kreeg die partij het predicaat 'Dat kan beter'.

