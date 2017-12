Sinterklaas verjaagt voor één dag de eenzaamheid

Lisette werkt 32 jaar in de zorg. Al jaren doet ze iets met sinterklaas als ze dienst heeft. Op 5 december gaat ze dan met twee handpoppen en wat pepernoten langs de deur. Lisette: "Er zit veel eenzaamheid tussen, maar als je dan 's ochtends om half acht met de kleine sinterklaas en piet bij de klanten komt, kan die dag niet meer stuk. "

Tijdens een werkoverleg in het voorjaar sprak ze haar wens uit. "Ik zei , weet je wat ik nog wel eens zou willen: als echte Sinterklaas sommige klanten gaan bezoeken." Een goede vriendin en collega heeft de spullen liggen en helpt vanochtend mee. Als Lisette alles aan heeft en de verslaggeefster vraag hoe dat voelt, zegt ze stellig: "Als Sinterklaas."

Rolkoffer

In een rolkoffer geheel in stijl, rood met een kruis erop, zitten cadeautjes voor de ouderen. Toen de lokale ondernemers van Lisettes plan hoorden, zorgden zij spontaan voor de cadeautjes. De rolkoffer gaat mee richting Wemeldinge. Met de Sint gepropt in het zorgautootje.

Sint Lisette brengt mooie cadeaus; aandacht en gezelschap (foto: Omroep Zeeland )

Het eerste bezoek van Sinterklaas is aan meneer Van Oosse, 89 jaar. Hij woont boven De Wemel in Wemeldinge en krijgt nog maar weinig bezoek. Hij fleurt op als ie Sinterklaas ziet en houdt haar hand stevig vast. "Ik ben geroerd, nee ontroerd", zegt hij met tranen in zijn ogen.

Warm onthaal

Daarna gaat de Sint door naar de kantine, ook daar een warm onthaal met veel bekenden van de Sint. Sommige van de ouderen heeft ze gisteren nog verzorgd en gewassen. Maar nu is ze toch echt even de echte Sint. "Ze worden gewoon weer opnieuw kind. Ik word er emotioneel van. Ook van de reactie van meneer Van Oosse. Hij gaf aan ontroerd te zijn. Maar dat geldt ook voor ons. Wij zijn ook maar mensen met gevoel die werken in de zorg. Dus het ontroerd ons net zo goed. Daar doen we het voor."