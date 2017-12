Bioplastic uit fabriek in Kruiningen gaat straks de hele wereld over

Met dit bioplastic worden onder meer afbreekbare plantenpotten gemaakt (foto: Zeeuwse innovatieprijs Emergo)

Het volledig biologisch afbreekbare kunststof wordt geproduceerd met een methode die is ontwikkeld door moederbedrijf HemCell uit Heinkenszand. Met deze nieuwe productiemethode van bioplastic was dat bedrijf ook genomineerd voor de Zeeuwse innovatieprijs Emergo.

Hemcell genomineerd Zeeuwse innovatieprijs Emergo

Volgens BioBase Pack Europe ontstaat zo een bioplastic die op veel lagere temperaturen dan gebruikelijk kan worden verwerkt. Bovendien kunnen daarvoor de bestaande productiemachines worden gebruikt en hoeven bedrijven die producten willen maken met dit bioplastic dus geen nieuwe machines aan te schaffen.

Contact met de buitenlucht

Het bioplastic wordt gemaakt uit agrarisch restmateriaal. Bij contact met de buitenlucht composteert het volledig. Na een half tot een jaar is er volgens de producent niks meer van over.

Bioplastic van HemCell en BioBased Pack Europe wordt gemaakt van agrarisch restmateriaal (foto: Zeeuwse innovatieprijs Emergo)

Volgens BioBase Pack Europe stromen er inmiddels aanvragen binnen van bedrijven over de hele wereld. Zo heeft het bedrijf naar eigen zeggen een grote opdracht gekregen voor de productie van koffiecapsules. Andere mogelijke toepassingen zijn afbreekbare plantenpotten, de verpakking van etenswaren en wegwerpservies en bestek.

Wereldwijd

HemCell heeft het wereldwijde patent op deze productiemethode. Tegelijk met de nieuwe Zeeuwse fabriek opent er ook een dochterbedrijf in China: BioBase Pack Asia, als onderdeel van de BioBasePack groep.

De nieuwe fabriek in Kruiningen gaat naar verwachting tien tot vijftien werknemers werk kunnen bieden, het gaat dan om de bediening van machines en de logistieke afhandeling. De bedoeling is op termijn meerdere productielijnen op te zetten.

Impuls

De nieuwe fabriek is in een eerder stadium ook ondersteund door Impuls Zeeland, dat in opdracht van de provincie bedrijven helpt met innoveren. Impuls Zeeland heeft het bedrijf ondersteund bij onder meer de bedrijfsvestiging en financiering, maar ook bij het vinden van een geschikte locatie voor de fabriek en het verkrijgen van vergunningen.

Gedeputeerde Ben de Reu is blij met de nieuwe fabriek. "We hebben de afgelopen jaren vanuit de Provincie via ons biobased-beleid ingezet op innovatieve MKB-ontwikkelingen door ondersteuning van Impuls, InnoGo!, en andere fondsen. Ik ben er trots op om te zien dat dit zijn vruchten begint af te werpen, wat ook weer nieuwe banen voor Zeeland oplevert."

