Weer hardrijder betrapt op Sloeweg, en dat is nummer elf...

Politie betrapt elfde snelheidsduivel op de Sloeweg (foto: Politieteam verkeer Zeeland-West-Brabant)

De snelheid van de hardrijder was na aftrek van de correctie voor mogelijke meetfouten 153 kilometer per uur. Het rijbewijs van de bestuurder werd meteen afgepakt en de politie heeft een proces verbaal opgesteld.

Een maand geleden zetten we al de bedroevende rijbewijzen-oogst van de politie op die plek op een rij. Toen waren het er nog tien, nu is er dus een elfde bijgekomen. Daarmee is de Sloeweg bij 's-Heerenhoek in onze provincie dé rijbewijs-afpak-plek bij uitstek.

Nummer twaalf

Om te voorkomen dat er dit jaar nog een nummer twaalf bijkomt, kun je maar beter op die plek je voet maar niet te zwaar laten worden. Dat is immers ook beter voor de verkeersveiligheid...

