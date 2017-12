Rechter geeft Goes gelijk, strijd rond collectieve verwarming ten einde

Stadhuis van de gemeente Goes (foto: Omroep Zeeland)

De rechtbank schrijft in haar vonnis dat de gemeente volgens de regels heeft gehandeld en wijst de vordering van Eteck in zijn geheel af. Vorige week werd de gemeente Goes ook in het gelijk gesteld door het Nederlands Arbitrage Instituut. De gemeente had dit kort geding tegen Eteck aangespannen omdat Eteck weigerde mee te werken aan de overdracht.

Contract loopt af

Eteck is de huidige exploitant van het wko-systeem dat vijftien jaar geleden is aangelegd in Ouverture. Via dit collectieve systeem verwarmen de inwoners van deze wijk hun woning. Het contract tussen de gemeente en Eteck loopt op 31 december 2017 af en de gemeente wil dat het voormalige DELTA-onderdeel De Netwerk Groep (DNWG) Infra de exploitatie overneemt.

De gemeente heeft samen met de inwoners van de wijk, Eteck en DNWG Infra al een heel traject doorlopen. Het begon in 2002 met de aanleg van het wko-systeem, door Essent. Met warmtepompen moest dat systeem warmte uit het grondwater op tachtig meter diepte halen en daarmee de huizen verwarmen, maar al vanaf het begin bleek het systeem bleek niet goed te werken.

Een wko-systeem werkt op basis van warmtepompen. Een warmtepomp gebruikt verdamping en condensatie om warmte zeer efficiënt te verplaatsen. Warmtepompen zitten bijvoorbeeld in koelkasten en vriezers. Met een compressor wordt binnenin de druk van de koelvloeistof verlaagd, waardoor die verdampt en zo warmte aan de omgeving onttrekt. In de radiator aan de achterkant van de koelkast of vriezer wordt de druk juist verhoogd, zodat de koelvloeistof weer condenseert en warmte afgeeft. Daardoor koelt de lucht aan de binnenkant af en warmt de lucht aan de buitenkant op. Bij het verwarmen van een woning met behulp van aardwarmte gebruik je ook een warmtepomp, alleen draait die de andere kant op. Er wordt dus warmte aan de aarde onttrokken en daarmee worden de woningen verwarmd.

In 2013 nam Eteck het systeem over. Toen werden ingrijpende veranderingen doorgevoerd aan het systeem en het energiebedrijf beloofde dat daarmee alles voortaan naar behoren zou werken.

Het wko-systeem in de Goese wijk Ouverture gebruikt de warmte van het grondwater op een diepte van tachtig meter. Maar in de winter was er telkens een tekort aan bodemwarmte. En als de grond te koud is geworden en er dus geen warmte meer aan te onttrekken is, kun je ook de woningen er niet meer mee verwarmen. Om dat probleem te verhelpen, heeft Eteck er een tweewegsysteem van gemaakt. In de zomer draait de warmtepomp dezelfde kant op als bij een koelkast. Zo worden de woningen koel gehouden en warmt de aarde op. Het doel is dat die extra warmte in de aarde ervoor zorgt dat er in de wintermaanden nog voldoende over is om de woningen tot het einde van de winter warm te houden.

Maar niet iedereen was tevreden over Eteck en toen de gemeente aan de wijkbewoners Ouverture vroeg welke exploitant hun voorkeur had, koos een grote meerderheid voor DNWG Infra. Ook de gemeenteraad van Goes koos voor het overstappen op dat voormalige DELTA-onderdeel als beheerder.

Volgens de regels

Maar Eteck wil het systeem niet kwijtraken en heeft een kort geding aangespannen, omdat de overstap naar een nieuwe beheerder volgens het energiebedrijf niet volgens de regels verloopt. De rechter is het daar niet mee eens, blijkt nu: de regels zijn wel goed gevolgd, is het vonnis.

Wethouder Derk Alssema is blij met deze uitspraak, vooral omdat volgens hem hierdoor de inwoners van de Goese wijk eindelijk duidelijkheid krijgen. Volgens Alssema treft de gemeente nu samen met DNWG Infra de voorbereidingen voor de overdracht.

IJsbuffer

De wijk Ouverture is niet de enige plek waar gewerkt wordt met nieuwe methoden voor het verwarmen van de woning. In Goes-West worden meerdere woningen verwarmd met een zogeheten ijsbuffer. Dat systeem haalt de warmte met warmtepompen uit een grote ondergrondse bak met water.

De bak koelt af en daardoor bevriest het water. Net als bij de radiator van de koelkast, waar een gas condenseert naar een vloeistof, komt bij het bevriezen van water tot ijs warmte vrij. Die warmte wordt in de winter gebruikt om de woning te verwarmen. Vervolgens wordt het ijs in de zomer weer ontdooid met behulp van warmte uit de huizen en met zonnecollectoren op het dak. Op die manier wordt de warmtebatterij in de zomer weer opgeladen voor de winter.

Ook het ijsbuffer-systeem kampte met problemen. De temperatuur in de woningen werd soms te hoog en de koeling in de zomer werkte niet in alle woningen. Daardoor viel de energierekening hoger uit dan de bedoeling is. Om die opstartproblemen op te vangen, werden de bewoners door woningcorporatie RWS gecompenseerd voor de te hoge rekeningen.

