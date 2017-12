Wie herkent het hondje van deze pinpasdief?

Fragment Opsporing Verzocht over inbreker Sint-Maartensdijk

Eerder op de dag werd kleding van de bewoners gestolen, met daarin de huissleutel. De dief had dus weinig moeite om binnen te komen. Terwijl de eigenaren van de woning lagen te slapen, nam de dief onder meer de pinpas mee en ging er vervolgens vandoor.

Loslopende hond

Diezelfde nacht nog heeft de man gepind bij een pinautomaat verderop in het dorp. Anderhalf uur later pinde hij nog eens, dit keer bij een automaat in Bergen op Zoom. De man is goed te zien op de beelden. Hij is blank, heeft redelijk dunne lippen en droeg die dag een groene hoodie. Opvallend is dat hij op dat moment ook een loslopende hond bij zich had.

Pinpasdief in Sint-Maartensdijk loopt over straat met hond (foto: Opsporing Verzocht)

Omdat de dief een hond bij zich had, worden vooral hondeneigenaren opgeroepen om goed naar het gezicht van de man en naar het hondje op de beelden te kijken en meteen contact op te nemen met de politie als de man of de hond bekend voorkomt.

Lees ook: