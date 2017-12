Alle Schelde-schepen in één boek

Elke pagina is een klein eerbetoon aan één van de schepen die van de helling gleed in Vlissingen. Een zwart-wit foto en een korte uitleg over het schip geven niet alleen een blik in de geschiedenis, maar laten ook het vakmanschap van de scheepsbouwers zien. Nagelhout werkte een groot deel van zijn leven bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS). Na een hartaanval kon hij zijn oude werk niet meer doen. Vanaf dat moment mocht hij het foto-archief beheren. Het duurde niet lang voor hij ervan overtuigd was dat er een boek moest komen.

De Schelde was de trots van Vlissingen. De scheepswerf zorgde voor veel werkgelegenheid. Rond de jaren '50 van de vorige eeuw werkten er 4500 mensen. In veel gezinnen werkten generaties mannen op de werf. Mettertijd zorgde de groei van de werf er ook voor dat het historisch hart van Vlissingen verdween. In 2001 werd de werf voor het symbolische bedrag van één gulden verkocht aan scheepsbouwer Kommer Damen. Sindsdien heet het Damen Schelde Naval Shipbuilding. Deze overname heeft de scheepswerf gered van de ondergang. Een deel van de werf wordt tot op de dag van vandaag gebruikt om schepen te bouwen, maar wel met een stuk minder mensen dan in de vorige eeuw.

Het boek van Nagelhout is uniek. Er ging dan ook veel werk zitten in het maken ervan. Nagelhout: "Ik heb archieven doorgespit. Sommige papieren waren zo oud, dat ik af en toe mijn loep erbij moest pakken om het te kunnen lezen." Bij hem thuis liggen mappen vol met informatie over de verschillende schepen. Na zoveel werk zou je verwachten dat Nagelhout het voorlopig houdt bij het lezen van boeken, maar niets is minder waar. "Ik ben alweer aan het nadenken over het volgende boek. Maar dat gaat over de machines van de schepen."