​Zeeland wordt wakker: dief, hardrijder en verwarmingsstrijd

Pinpasdief pint met gestolen pinpas (foto: Opsporing Verzocht)

Pinpasdief

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht heeft beelden vertoond van een pinnende dief. De pinpas was meegenomen uit een woning aan de Westpoort in Sint-Maartensdijk. De pinnende dief komt duidelijk herkenbaar in beeld.

Lees ook:

Politie betrapt elfde snelheidsduivel op de Sloeweg (foto: Politieteam verkeer Zeeland-West-Brabant)

Elfde hardrijder betrapt

Op de Sloeweg (N62) bij 's-Heerenhoek is vanmiddag opnieuw een hardrijder betrapt die meer dan vijftig kilometer per uur te hard reed en daarom het rijbewijs moest inleveren. De snelheidsduivel is al de elfde die dit jaar op die manier en op die plek het rijbewijs verliest.

Lees ook:

Draaiknop verwarming (foto: rechtenvrij)

Verwarmingsstrijd

De strijd over de collectieve verwarming in de Goese wijk Ouverture is beslecht. De rechtbank heeft bepaald dat de gemeente Goes het contract met de huidige exploitant Eteck terecht mag beëindigen. De overgrote meerderheid van de wijkbewoners én de gemeenteraad van Goes willen in zee met DNWG Infra.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Jongeren verhuisd

De jongeren die begeleid wonen in Jongerenhuis de Bevelanden van Juvent zijn verhuisd. Acht jaar lang woonden ze in gele bouwcontainers aan de Westhavendijk in Goes. Nu hebben ze een monumentaal pand in de binnenstad betrokken. Jeugdzorginstelling Juvent begeleidt jaarlijks tientallen jongeren voor wie zelfstandig wonen nog een stap te ver is.

Lees ook:

IJsvogel op een tak (foto: Arjan van Lomwel uit Goes)

Het weer

Wolkenvelden en overwegend droog. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind en de maximumtemperatuur komt op 9 tot 10 graden uit.