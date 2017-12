Van container naar historisch pand: nieuw onderkomen voor jongerenhuis Juvent

Volgens pedagogisch medewerker Natasja Koster waren de containers bedoeld voor tijdelijke bewoning. Uiteindelijk is dat acht jaar geworden. "Het was echt tijd voor iets nieuws."

Na twee jaar op eigen benen

In Jongerenhuis de Bevelanden verblijven jongeren die om verschillende redenen niet meer thuis wonen. Ze krijgen in het huis begeleiding en mogen er maximaal twee jaar wonen. Daarna is het de bedoeling dat ze op eigen benen staan.

De gele containers aan de Westhavendijk waren bedoeld als tijdelijke woningen (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat het gehorig was en we last hadden van schimmel, was ik altijd heel trots op m'n containertje! " Oud bewoonster Bonny

De 20-jarige Bonny van der Borgt uit Goes woonde anderhalf jaar in de gele containers en heeft daar goede herinneringen aan."Ondanks dat het gehorig was en we last hadden van schimmel, was ik altijd heel trots op m'n containertje! We hadden ook een heel gezellig groep. En als je met zo'n eenvoudige woning begint, kun je er alleen maar op vooruitgaan."

Gezinssituatie niet optimaal

Inmiddels staat Bonny op eigen benen, iets dat zonder haar tijd bij Jongerenhuis de Bevelanden waarschijnlijk niet zo goed was gelukt. "Ik ging op mijn achttiende het huis uit, omdat de gezinssituatie niet optimaal was. Ik wist niets over geldzaken of belastingaangifte. Dat heb ik hier allemaal geleerd, net zoals structuur in mijn leven te brengen."

Het nieuwe pand van Jongerenhuis de Bevelanden in de binnenstad van Goes bevalt Marilena goed (foto: Omroep Zeeland)

De 18-jarige Marilena Poot staat nog aan het begin van de weg die Bonny heeft afgelegd. Zij woont sinds enkele weken in het nieuwe pand van Jongerenhuis de Bevelanden. "Het bevalt heel goed. Alles is mooi en nieuw. We hebben allemaal ons eigen appartementje met keuken en douche."

Verhaal kwijt

Ook voor Marilena was zelfstandig wonen nog net een brug te ver. "Ik krijg hulp bij solliciteren of het aanvragen van huurtoeslag bijvoorbeeld. Ook kan ik af en toe even mijn verhaal kwijt bij de begeleiding."

Het nieuwe onderkomen van Jongerenhuis de Bevelanden aan de Wijngaardstraat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Juvent begeleidt jaarlijks tientallen jongeren voor wie zelfstandig wonen nog een stap te ver is. Juvent heeft momenteel Foyer de Jeunesse in Vlissingen en Jongerenhuis de Bevelanden in Goes. Daarnaast zijn er gesprekken gaande met andere Zeeuwse gemeenten om ook daar het foyerconcept uit te rollen.

Altijd een wachtlijst

Volgens Natasja Koster is daar behoefte aan. "We hebben altijd wel een wachtlijst. We leven in een ingewikkelde maatschappij waarin je veel keuzes moet maken en veel verleidingen op je pad kunnen komen. Niet iedereen is daar goed op voorbereid."