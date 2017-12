Vanaf maandag rijdt er een intercity in de spits

De eerste trein vertrekt maandagochtend om 6.41. En dat gaat niet ongemerkt voorbij. De eerste reizigers worden op het station verwelkomd met muziek en ze krijgen een gratis krant. Ook in de trein zelf gebeurt van alles. In Vlissingen stappen gedeputeerde Harry van der Maas en de regiodirecteur van de NS in om reizigers te trakteren en een praatje met ze te maken.

De reis van Vlissingen naar Roosendaal duurt 47 minuten. Daartussen stopt de intercity alleen in Middelburg, Goes en Bergen op Zoom. In Roosendaal worden de Zeeuwse wagons gekoppeld aan een trein die doorrijdt naar Rotterdam en Amsterdam.

Trein op station Vlissingen (foto: OZ)

Dienstregeling

Vertrektijden Zeeuwse spitstrein (maandag tot en met vrijdag)

ochtend avond Vlissingen 6.41 uur en 7.41 uur 18.20 uur en 19.20 uur Middelburg 6.46 uur en 7.46 uur 18.14 uur en 19.14 uur Goes 6.58 uur en 7.58 uur 18.02 uur en 19.02 uur Bergen op Zoom 7.19 uur en 8.19 uur 17.42 uur en 18.42 uur Roosendaal 7.28 uur en 8.28 uur 17.33 uur en 18.33 uur

De intercity in de spits komt bovenop de huidige dienstregeling. Met de extra trein reizen mensen maximaal zeventien minuten sneller van Vlissingen naar Roosendaal. In het weekend rijdt de snelle intercity niet.

