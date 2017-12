Slechte tafelmanieren: het kan nog erger

Tafelmanieren (foto: foto: Pixabay)

In de online-enquête worden al 34 verschillende bekende inbreuken op de etiquette opgesomd, maar daarnaast kunnen mensen zelf ook extra ergernissen aandragen. Uit een tussenstand blijkt dat daarbij winden (of scheten) laten aan tafel het meeste wordt genoemd. Maar ook gedrag als neuspeuteren, met de handen eten, het bord aflikken en zóveel opscheppen dat er voor de anderen te weinig overblijft, wordt aan Zeeuwse eettafels gesignaleerd, zonder dat de redactie dáár rekening mee had gehouden.

Hardop zeggen

Een ander onderdeel van de enquête is de vraag: zeg je er als gastheer/vrouw ook wat van als men aan jouw tafel onfatsoenlijk is? Het lijkt erop alsof de meeste mensen er inderdaad wel wat van zeggen, niet alleen als het om de eigen kinderen gaat, maar ook als het de gasten tijdens een dinertje betreft. Vaak wordt dan voor de optie "Ik probeer het op een subtiele manier duidelijk te maken" gekozen.

De enquête kan nog tot en met 14 december worden ingevuld. Op de vrijdag voor Kerstmis worden de Zeeuwse resultaten bekend gemaakt.

