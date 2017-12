Dick laat zien hoe jouw huis er over 30 jaar uit kan zien

Zeeuwse overheden en het bedrijfsleven zijn al een paar maanden in gesprek over hoe Zeeland in 2050 energie-neutraal kan zijn. Dick Rakhorst en zijn vrouw zijn al veel verder. Hun huis levert zelfs veel meer energie dan ze zelf nodig hebben. In Retranchement hebben ze vorig jaar een woning laten bouwen dat gerust het huis van de toekomst mag worden genoemd.

Als we niks doen, gaan we naar de bliksem." Dick Rakhorst, klimaatpionier uit Retranchement

Dick Rakhorst is een man met een missie. "Als we niks doen, gaan we naar de bliksem", zegt hij. "Wij willen zes keer meer uit de aarde halen dan er in zit. En iedereen weet dat dit onmogelijk is." Toch verbaast hij zich erover dat veel mensen nog achterover leunen als het om het klimaat gaat. "Als je ziet dat hier de dijken hoger en sterker moeten worden, zou je toch juist in Zeeland verwachten dat we met zijn allen aan de slag gaan voor het klimaat."

Huis van de toekomst in Retranchement (foto: Thomas Mayer)

Aan het begin van de oprijlaan staat een laadpaal voor de elektrische auto waarin ze rijden. Als de accu van hun Tesla leeg is, duurt het ongeveer vier uur om hem op te laden. En daarna kunnen ze er zeker vierhonderd kilometer mee rijden. Alleen als het koud is, houdt de accu het iets minder lang vol. "Maar dan rijden we gewoon wat langzamer", zegt Dick Rakhorst. "En tegenwoordig staan er langs snelwegen genoeg laadpalen waar ik mijn auto ook binnen een uur al vol kan laden. Dan drinken mijn vrouw en ik ondertussen gezellig een kopje koffie."

Dick Rakhorst is trots op de opbrengst van zijn vijftig zonnepanelen. (foto: Omroep Zeeland)

De elektrische auto van de Rakhorstjes rijdt enkel en alleen op zonne-energie. En die is weer afkomstig van de vijftig zonnepanelen die ze op hun dak hebben liggen. Die panelen hebben zowel aan de bovenkant als aan de onderkant zonnecellen, zodat elk straaltje zonlicht maximaal in energie wordt omgezet. En dat levert genoeg stroom op voor eigen gebruik én nog drie andere huishoudens erbij.

Het droomhuis van het echtpaar Rakhorst heeft ook geen aardgas meer nodig. Dat scheelt een heleboel CO2-uitstoot. Ze koken elektrisch en hun water verwarmen ze met een waterpomp, waarvan de buizen tot 70 meter diep de grond in gaan. "Die pomp brengt het water in onze vloerverwarming op temperatuur en we kunnen er met gemak een warm bad van nemen of een tijd onder de douche staan", vertelt Dick Rakhorst niet zonder trots.

De warmtepomp zorgt dat de vloerverwarming het huis van Dick Rakhorst op temperatuur houdt (foto: Omroep Zeeland)

Maar het allerbelangrijkste van een energiezuinig huis is volgens Rakhorst de isolatie. Het stukje dak waar geen zonnepanelen liggen, heeft hij daarom voorzien van mos. Dat noemt hij zelf een sedumdak. Dat zorgt er niet alleen voor dat zijn huis uitstekend is geïsoleerd, mos op je dak heeft meer voordelen.

Rakhorst: "Mijn dak houdt het water een tijdje vast en pas daarna gaat het via de dakgoot naar een reservoir van 3000 liter onder mijn tuin", legt hij uit. Zo levert zijn woning ook een bijdrage aan het bestrijden van wateroverlast. Bovendien trekt zo'n sedumdak ook insecten aan en dat is weer goed voor de natuur.