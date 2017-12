Politie zoekt naar vermiste visser, maar nog zonder sonar

Sonar

De vermiste man is een van de drie opvarenden van een sportvisboot die zaterdag omsloeg. De lichamen van de andere twee, een 79-jarige vader en 51-jarige zoon uit het Brabantse Heeze, werden zondag gevonden.

Dinsdag werd niet gezocht naar de vermiste man, want dat had weinig zin volgens politiewoordvoerder Mireille Aalders. "Maandag is al de hele dag gezocht met een politieboot, maar die is niet uitgerust met sonarapparatuur." Het is belangrijk om met sonarapparatuur te zoeken volgens Aalders, omdat de kans groot is dat het lichaam niet meer aan het wateroppervlak drijft.

Nu de sonarboot uitgeweken is naar Leeuwarden, is het vooralsnog onduidelijk hoe de zoektocht verder vorm krijgt. De kustwacht en de KNRM varen niet uit, omdat het om een bergingsactie gaat en niet een reddingsactie. Het vliegtuig van de kustwacht is wel opgestegen, maar vliegt zijn reguliere ronde. De politie zoekt wel vanaf het land en heeft een politieboot ingezet.

Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) richt zich op het bergen van stoffelijke overschotten die onder water liggen. Hierbij maken zij gebruik van sonar, een helikopter of honden. Bij sommige zoekacties wordt ook een dreg ingezet. Dit is een apparaat met haken wat zich vastzet in objecten onder het wateroppervlak.

Oorzaak onbekend

De drie Brabantse sportvissers vertrokken zaterdag aan de westkant van de Neeltje Jans om een dag te gaan vissen op de Noordzee. Toen ze aan het eind van de dag niet terugkeerden en telefonisch niet bereikbaar waren, werd alarm geslagen en een grote zoekactie gestart.

Hoe het bootje van het drietal om heeft kunnen omslaan, wordt nog onderzocht. Vermoed wordt dat het vaartuig vanaf de Noordzee in aanraking is gekomen met een van de pijlers van de Oosterscheldekering en daarna, door de sterke stroming, de Oosterschelde op is gedreven en is verongelukt.



Belgische sportvissers in de mist (foto: Danny Ketels)

Risico's

Johannes Post, schipper van de KNRM-post Neeltje Jans, waarschuwde deze week voor de risico's van het varen bij de Oosterscheldekering. Volgens hem onderschatten mensen de kering. "Ik waag me niet aan speculaties over wat er precies gebeurd is. Maar wat ik wel weet is dat dit gebied heel gevaarlijk is vanwege de stroming. Die is hier heel erg extreem, en dat onderschatten veel mensen."

Een groep Belgische sportvissers zag de Brabanders zaterdag voordat ze het water opgingen voor het laatst. "We hebben nog voorgesteld: vaar met ons mee. Dan ben je nog net iets veiliger dan dat je alleen vaart." Maar nog voor de Belgen het water opgingen, zagen ze de drie vissers in de mist verdwijnen.

Basisteam zoekt (straatagenten) zoekt actief langs de kust. Landelijke team zijn bezig met een andere opdracht. De operationeel leider staat wel in contact met andere duikploegen. Mochten we wat vinden dan komt een andere instantie.

