'Miljoenenverlies BAM geen gevolgen voor zeesluis Terneuzen'

Artist impression van de nieuwe sluis bij Terneuzen (foto: Omroep Zeeland )

"Het gaat om twee volstrekt losstaande projecten", zegt BAM-woordvoerder Arno Pronk, "die in het geheel niets met elkaar te maken hebben".

De extra kosten in IJmuiden moeten worden gemaakt voor de caissons. "Maar technisch gezien lijkt de nieuwe sluis in Terneuzen meer op de Deurganckdok-sluis in Antwerpen dan op de sluis in IJmuiden", aldus Pronk.

De zeesluis in Terneuzen gaat 750 miljoen euro kosten. Een consortium van drie Vlaamse bedrijven en BAM gaan de sluis bouwen. Op de site van de sluis staat optimistisch: "In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis in Terneuzen."

