Middelburgse geldautomaat sluit door toename plofkraken

Rabobank exterieur (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste vijf maanden van 2017 was de Rabobank in Nederland negentien keer het doelwit van plofkraken. In Zeeland werd in maart een automaat van de bank opgeblazen in Sluiskil.

Genoeg alternatieven

De automaat in Middelburg sluit naar aanleiding van een risicoanalyse. Daarbij is rekening gehouden met de appartementen boven de automaat en de alternatieven die er zijn om geld op te nemen in de directe omgeving, legt directievoorzitter Jules van Leijden van de Rabobank uit. "Er zijn meer geldautomaten van ons waar woningen boven zitten, maar in Middelburg zijn genoeg alternatieven voor handen."

Vanuit de overheid is gesteld dat er in een straal van vijf kilometer een geldautomaat moet zijn. "In Middelburg is dat nog steeds het geval", aldus Van Leijden. Op locaties waar in de buurt geen andere geldautomaten zijn, worden andere beveiligingsmaatregelen genomen, maar volgens de Rabobank lijkt dat vooralsnog niet nodig.

