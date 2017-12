Wel aanwijzingen, maar geen bewijs voor oplichting met koffieplantage

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De vrouw had tussen 2010 en 2012 een belegger overtuigd om voor vier ton te investeren in een koffieplantage in Angola. De plantage was van haar familie, zei ze tegen de man.

Verdachte transactie

Nadat de Rabobank een melding maakte van een verdachte transactie vanaf de rekening van de belegger kwam de zaak aan het rollen. De politie verhoorde de belegger en kreeg het idee dat hij was opgelicht, omdat er geen bewijs kon worden gevonden dat de koffieplantage daadwerkelijk bestond. Volgens de advocaten bestaat de plantage wel degelijk en is die ook in handen van de familie van de 47-jarige vrouw.

Ook was het verdacht dat het geld overgemaakt werd naar de rekening van de dochter van de 47-jarige vrouw. De dochter maakte het geld vervolgens weer over naar haar moeder. Volgens de advocaten deed ze dit, omdat haar moeder geen Nederlandse betaalrekening had. De 24-jarige vrouw heeft hier nooit vragen over gesteld, "en dat past in de cultuur van Angola", volgens de advocaat van de dochter.

'Verdacht, maar niet bewezen'

De belegger heeft uiteindelijk aangifte gedaan van oplichting, maar verklaarde later dat hij zich hiertoe gedwongen voelde. Volgens de advocaten van de twee vrouwen was er geen sprake van oplichting, ook omdat de man na de aangifte nog eens 30.000 euro had overgemaakt. Wat er volgens hen op duidt dat hij zich niet opgelicht voelde. Later zou de belegger er ook nog eens meerdere malen op hebben aangedrongen de zaak te seponeren.

De officier van justitie zei tijdens de zitting dat hij wel 'gedragingen die duiden op oplichting' had gezien in het dossier, maar dat er nog te veel onduidelijkheden waren. Hij kon oplichting dan ook niet bewijzen en vroeg om vrijspraak. Ook voor het witwassen zag hij onvoldoende bewijs. Daarmee kon hij voor de dochter ook niets anders dan vrijspraak vragen.

Moeilijk

De zaak werd bemoeilijkt doordat verschillende belangrijke getuigen in Angola verblijven. En de telefonische verhoren moeizaam verliepen mede door een slechte verbinding. Ook kan de belegger niet verder ondervraagd worden, omdat hij is overleden.

Na een korte schorsing besloot de rechtbank meteen uitspraak te doen. Met deze uitspraak komt er volgens de rechtbank "een einde aan een zaak die vele jaren heeft geduurd".