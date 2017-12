Negen tips over pinpasdief na uitzending Opsporing Verzocht

De man is duidelijk te zien op de beelden

De man had op 14 maart de pinpas meegenomen uit een huis aan de Westpoort in Sint-Maartensdijk. Hij had eerder die dag kleding van de bewoners gestolen, waarin een huissleutel zat. Toen de eigenaren lagen te slapen, sloop de man naar binnen en nam onder meer de pinpas mee.

Later die nacht nam de man geld op met de pas aan de Markt in Sint-Maartensdijk. Daarna pinde hij ook nog een keer in Bergen op Zoom.

Hond

De man had een hond bij zich die nacht. De politie vroeg daarom specifiek aan hondenbezitters om goed op te letten. Of er uiteindelijk tips zijn binnengekomen vanwege de hond, is niet duidelijk.

Pinpasdief in Sint-Maartensdijk loopt over straat met hond (foto: Opsporing Verzocht)

