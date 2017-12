Middelburger heeft oplossing voor miljoen appartementen

Mar Aalders is de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex aan de Touwbaan in Middelburg. Kortgeleden werd hij geconfronteerd met een groot probleem. Alle cv-ketels uit de flat moeten worden vervangen. Het model dat er nu in zit wordt niet meer geleverd. En voor een nieuwe hoogrendementketel op aardgas moesten oude rookkanalen worden gesloopt en vervangen. Kosten 70.000 euro. En dat zien de senioren in de flat niet zitten.

​Hoe kan ik mijn co2-uitstoot helemaal reduceren? Dat is niet zo moeilijk. Het gas moet eraf!" Mar Aalders, voorzitter Vereniging van Eigenaren van een flat in Middelburg

Maanden heeft de 80-jarige Aalders zitten puzzelen op het probleem. Totdat ineens het kwartje viel. "Hoe kan ik mijn co2-uitstoot helemaal reduceren? Dat is niet zo moeilijk. Het gas moet eraf." Hij ging op zoek naar een elektrische ketel. Die zijn in Nederland niet verkrijgbaar, maar in Zweden en Spanje worden ze wel verkocht. Alle 51 appartementen waar Aalders de scepter over zwaait krijgen binnenkort zo'n elektrische ketel.

Dat heeft voor de senioren in de flat ingrijpende gevolgen. Ze moeten anders gaan leven. Het ouderwetse gasfornuis moet plaatsmaken voor een inductieplaat om op te koken en te bakken. Bovendien moeten alle meterkasten worden vervangen. Als het appartementencomplex straks een aardgasvrije flat is, hoeven de bewoners niet meer voor het gas te betalen.

De flat van Mar Aalders gaat van het gas af en wordt volledig elektrisch (foto: Omroep Zeeland)

Energierekening

Omdat alles elektrisch wordt, zal de stroomrekening wel wat hoger uitvallen. Maar als je de plussen en de minnen bij elkaar neemt, blijft de totale energierekening gelijk, zegt Aalders. Hij is zelf als eerste van de flat al overgestapt op een leven zonder aardgas: "Nu ik volledig leef op elektriciteit betaal ik 100 euro per maand. Dat is precies even veel als toen we een gasgestookte ketel hadden."

Inmiddels krijgt Aalders uit heel Nederland bezoek van mensen die willen weten of zijn oplossing ook hen uit de brand kan helpen. En hij is een van de particulieren die meedoet aan de Zeeuwse Energiedialoog. Daarin hebben Zeeuwse overheden, scholen en het bedrijfsleven de afgelopen maanden nagedacht hoe ze Zeeland in 2050 energie-neutraal kunnen maken. Het blijkt dat particulieren soms al veel verder zijn. Daarom laten bestuurders en bedrijven zich graag inspireren door mensen als Mar Aalders.

Ik knok voor een leefbare gezonde wereld. Voor mezelf, voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen." Mar Aalders, voorzitter Vereniging van Eigenaren van een flat in Middelburg

Zelf is Aalders vooral blij dat hij met zijn aardgasloze flat een bijdrage levert aan een betere wereld: "Ik knok voor een leefbare, gezonde wereld. Voor mezelf, voor mijn kinderen en voor mijn klein kinderen. En als het even kan zonder mondkapjes."

