Toekomstbeeld: les krijgen tussen de bejaarden

Complimentjes

Savannah leert in woonzorgcentrum Ter Reede in Vlissingen alles over de zorg voor ouderen. Ze loopt stage op de somatische afdeling. Hier wonen ouderen die een lichamelijke beperking hebben. "Ik vind het mooi dat ik ouderen op deze manier kan helpen. Soms krijg ik zelfs complimentjes van de bewoners, daar doe ik het voor."

Een paar uur in de week krijgt de eerstejaarsstudent ook theorieles van Monique van Urk van Scalda. De docent komt dan naar het zorgcentrum toe om aan alle stagiaires les te geven. Van Urk: "Het is heel anders dan lesgeven in een schoolgebouw. Hier kan ik de leerlingen als ze een vraag hebben de gang opsturen. Ze kunnen het dan rechtstreeks aan de ouderen vragen." Bij de gewone opleidingen lopen de studenten ook stage, maar moeten ze naar een van de schoolgebouwen van Scalda om les te volgen.

Soms krijg ik zelfs complimentjes van de bewoners, daar doe ik het voor!" Savannah Bozkurt, student Scalda

In totaal volgen nu 45 studenten de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO). De studenten zijn verspreid over verschillende locaties: Allévo, SVRZ, WVO Zorg en Zorgsaam, Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. De aangesloten zorginstellingen hopen op deze manier direct goed personeel voor zich te winnen. "Studenten die de ZPO volgen hebben garantie op een baan. Ze doen op deze manier specifiekere kennis op van de ouderenzorg. Omdat de stagiaires zelf op zoek gaan naar informatie, zijn ze ook nog eens veel actiever," zegt Marlies Roelse van WVO Zorg.

Meer routes

Nu is er alleen nog een praktijkroute voor de ouderenzorg. Scalda hoopt volgend schooljaar met meer routes te starten, zoals de richting Economie en Horeca.

Lees ook: