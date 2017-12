Kinderen sjouwen kerstbomen naar school

Het is een traditie die ieder jaar wordt uitgevoerd. "Wij vinden het nog steeds heel leuk om echte kerstbomen op de school te hebben. Het geeft een stukje extra sfeer en de dennengeur doet meteen denken aan kerst. Daarnaast is het voor kinderen ook een hele beleving om te doen", vertelt juf Jolanda Marks van groep 8.

Groepjes

De kinderen lopen in groepjes van drie tot vier personen per boom over het fietspad richting de school. In totaal zijn er twaalf bomen meegenomen die in de klaslokalen van de bovenbouw worden neergezet. De onderbouw heeft kunstbomen in de lokalen staan. Deze week zullen de bomen worden versierd door de kinderen en is basisschool Theo Thijssen helemaal klaar voor de kerst.