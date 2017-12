Ho, Ho, Ho! Dit zijn de kerstmarkten in Zeeland

Kerstmarkt Goes (foto: André Vermeulen)

Goes - vrijdag 8 en zaterdag 9 december

De grootste kerstmarkt van Zeeland vind je in Goes. Ruim 120 kramen en 40 foodtrucks staan op vrijdag 8 en zaterdag 9 december in de binnenstad van Goes. Rondom de Grote Kerk staan de foodtrucks, de kerstkraampjes kun je vinden op het Weeshuisplein, de Kreukelmarkt, het Schuttershof, Keizersdijk en in de Korte Kerkstraat. Naast de foodtruck en kerstkraampjes kun je ook genieten van live muziek en andere activiteiten.Kijk hier voor meer informatie.

Kerstmarkt Oostkapelle - vrijdag 8 december

De kerstmarkt in Oostkapelle is van 15 tot 20 uur in de dorpsstraat. Er zullen ook verschillende optredens zijn.

Kerst- en doe markt Westkapelle - vrijdag 8 en zaterdag 9 december

Op deze kerstmarkt staan niet alleen veel leuke kraampjes je kan er ook heel veel doen. Je kunt workshops als 'Kerstkea' en 'country line dancing'. Ook kun je je laten schminken en is er live muziek.

Kerstmarkt Geersdijk - zaterdag 9 december

De kerstmarkt in Geersdijk is van 15.00 tot 20.00 uur te bezoeken op zaterdag 9 december. Er is een grote verscheidenheid te vinden aan kraampjes.

Kerstmarkt Tholen - zaterdag 9 december

Op de zorgboerderij Buytengewoon is van 11.00 tot 16.00 uur een kerstmarkt te bezoeken op zaterdag 9 december. Er is van alles te doen en zien. Zo kun je er kerstbomen kopen, marshmallows roosteren en glühwein drinken. In de kerstkraampjes liggen producten die door de deelnemers gemaakt zijn.

Wintermarkt Absdale - zaterdag 9 december

Zaterdag 9 december wordt er voor de allereerste keer een gezellige wintermarkt in kerstsfeer gehouden in de loods bij de boerderij van John en Alie Blommaert, ook wel bekend als 'Terras De Polderhoek'. Van 10:00 tot 16:00 uur is iedereen welkom om daar langs de diverse kraampjes te struinen.

Kerstmarkt Sluiskil - dinsdag 12 december

Vanaf 19.00 uur is de kerstmarkt op het kerkplein in Sluiskil open. Een dj en andere artiesten zorgen voor entertainment en er is gratis glühwein, warme chocomelk, erwtensoep en kerstbrood.

Mini kerstmarkt Groede - woensdag 13 december

In de Molenstraat en op Plein 3 is in Groede op woensdag 13 december van 15.00 uur tot 21.00 uur een mini markt in kerstsfeer te vinden.

Kerstmarkt Axel - donderdag 14 december

De kerstmarkt in Axel heeft meer dan 100 kramen en is te bezoeken va 17.00 uur tot 22.00 uur. Er is een groot podium en een een tent voor de horeca.

Kerstmarkt Kapelle - donderdag 14 en vrijdag 15 december

In Kapelle staat de kerstmarkt op het Kerkplein op donderdag 14 en vrijdag 15 december 2017. Geniet van koortjes, een ijsbaan en een lichtjestocht. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.

Facebook:https://www.facebook.com/kerstinkapelle/photos/a.126959564663087.1073741828.126956727996704/126959531329757/?type=3]

Kerstmarkt Terneuzen - vrijdag 15 december

De Nieuwstraat in Terneuzen staat op vrijdag 15 december vol kerstkraampjes. Zelfs de kerstman is aanwezig!

Internationale kerstmarkt Koewacht - vrijdag 15 december

Tijdens deze internationale kerstmarkt is de kerstman aanwezig kun je genieten van live muziek. Ook kun je een ritje maken op de huifkar die door paarden zal worden getrokken.

Xmas shoppingnight Hulst - vrijdag 15 december

De winkels in Hulst zijn vrijdag 15 december tot 22.00 uur open en er zijn koortjes, een vuurshow en heel veel kerstversiering.

Wintermarkt Middelburg - zaterdag 16 december

Heel Middelburg wordt van 1 december tot en met 15 januari omgetoverd tot Winterstad. Op verschillende plekken in de stad worden winterse activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 16 december is de Wintermarkt op de Markt te vinden met allerlei winterse kraampjes. Ook het Damplein in Middelburg wordt enkele dagen omgetoverd tot een winters evenemententerrein. Je kunt hier terecht op zaterdag 16 december voor het Winterbierfestival of op zaterdag 9 december voor het Smaek van Winter & Wijn evenement. Kijk voor het hele programma om de website van Middelburg Winterstad.

Kerstmarkt Sas van Gent - zaterdag 16 december

In zorgcentrum De Redoute in Sas van Gent is van 13.00 uur tot 16.30 uur een kerstmarkt.

Veere - zaterdag 16 december en zondag 17 december

Op het marktpleintje van Veere staan tussen 11:00 tot 17:00 uur op zaterdag 16 en zondag 17 december 40 kraampjes. De kerstmarkt in Veere is compleet in Dickens stijl.

Winterfair Oostburg - zaterdag 16 december

Een grote kerstmarkt in Oostburg met heel veel kraampjes en entertainment. Er loopt een dweilorkest door het centrum en popkoor Xing zal de winterfair aflsuiten.

Kerstmarkt IJzendijke - zaterdag 16 december

Van 14.00 uur tot 22.00 uur is er een kerstmarkt bij Cadsandria en de siersmederij in IJzendijke met sfeervolle kerstkraampjes.

Wintermarkt Breskens - zondag 17 december

In Breskens kun je op zondag 17 december van 12:00 tot 18:00 uur terecht voor een kerstmarkt op het Spuiplein met verschillende kraampjes en een muziektent. Tijdens de Wintermarkt wordt ook het Soepfestival gehouden. Je kunt dan je eigen soepkom kopen en bij verschillende deelnemende zaken langs op je kom te laten vullen.

Kerstmarkt Vlissingen - vrijdag 22 december en zaterdag 23 december

Vlissingen wordt van 8 tot en met 29 december omgetoverd tot Wonderstand. In die periode zijn er verschillende activiteiten op het Bellamypark en in de winkelstraten. Op de Oude Markt vind je op vrijdag 22 en zaterdag 23 december een kerstmarkt met gezellige kraampjes. Bekijk hier het programma van Vlissingen Wonderstad.

Dickensdagen Zierikzee - 27, 28 en 29 december

Tijdens de Dickensdagen in Zierikzee is er een hoop te doen. Er is straattheater, live muziek, twee markten in Dickensstijl en nog veel meer. Kijk hier voor het hele programma.

Winterfair Vrouwenpolder - woensdag 27 december

Een gezellige wintermarkt met live muziek. Ook is er een loting met als hoofdprijs: een overnachting in een strand slaaphuisje.

Begeleide wandeling Aardenburg - donderdag 28 december

Om 18.00 uur start op donderdag 28 december op de Markt de wandeling door Aardenburg. Er zijn diverse eet- en drankkramen aanwezig en er is live muziek.

Wintermarkt Burgh-Haamstede - donderdag 28 december

Een gezellige wintermarkt in het centrum van Burgh-Haamstede.

Nieuwvliet - vrijdag 29 december en 1 januari

Op vrijdag 29 december is in Nieuwvliet het Winter Wonderland Sintepier. Dit evenement start om 17.00 uur en er zijn optredens, kraampjes en een lampionnenoptocht. Ook op 1 januari kun je ook in Nieuwvliet terecht om 17.00 uur voor een Nieuwjaarsvuur bij strandpaviljoen de Strandganger.