'Dit wordt net als na 1953 een periode van wederopbouw'

Overstappen op schone energie is net zo'n groot project als de wederopbouw na de Watersnoodramp, zegt wethouder Alssema (foto: Gemeente Goeree-Overflakkee)

Het gaat om vele duizenden woningen en dat betekent dat er tot 2050 iedere week tientallen woningen moeten worden aangepast, zei Alssema vanavond na afloop van de Dag van de Zeeuwse Energiedialoog.

Overheden en bedrijfsleven gingen daar in gesprek over hoe de CO2-uitstoot in 2050 kan worden teruggebracht naar nul. "Maar dat is veel te laat", zei gastspreker Marjan Minnesma van Urgenda, de duurzame beweging om snel maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde.

Zeeuwse overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zijn al een paar maanden aan het praten over hoe ze Zeeland in 2050 energieneutraal kunnen krijgen. Zo willen ze hun steentje bijdragen aan het energieakkoord van Parijs. Daarin zijn maatregelen afgesproken om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

"Als we niks doen, krijgen met name veel Afrikaanse landen grote problemen als de temperatuur wereldwijd drie graden stijgt", stelt Minnesma. "Dat gaat zorgen voor een gigantische vluchtelingenstroom van honderden miljoenen mensen. Daar valt de huidige vluchtelingencrisis bij in het niet. Dat kunnen we voorkomen als we nu de juiste maatregelen nemen."

Niet ambitieus genoeg

Zij vindt de doelstelling om in 2050 volledig over te stappen op schone energie niet ambitieus genoeg. Minnesma zegt dat 2030 ook kan en dat dit zelfs drie miljard euro goedkoper is dan er nog twintig jaar langer over te doen. Volgens haar betaalt een gemiddeld Nederlands huishouden in vijftien jaar 35.000 euro aan energiekosten. "Voor 30.000 euro kan je huis energieneutraal worden gemaakt. Per saldo ben je dan in vijftien jaar goedkoper uit. Het is een kwestie van willen."

Gedeputeerde Ben de Reu was gastheer van de Dag van de Zeeuwse Energiedialoog. Aan het eind van de dag citeerde hij een dichter Willem Elsschot: "Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En de weemoedigheid die 's avonds komt en niemand kan verklaren. Maar we moeten niet weemoedig worden. Niet alles kan direct, maar alle plannen geven mij heel veel energie om verder aan de slag te gaan."

