Alternatief plan Perkpolder opnieuw kansloos

Alternatief

Halverwege de avond in het gemeentehuis in Hulst kreeg wethouder Frank van Driessche een alternatief plan aangeboden uit handen van de stichting Schone Polder. ,,We kennen het plan van tien jaar geleden, het is het toen niet geworden, maar we kijken er nog wel een keer naar", zei de wethouder. "Maar ik ga de mensen niet een worst voorhouden die er niet is. Toen hebben we gezegd dat het alternatief niet haalbaar is en het zal nu niet anders zijn. Ik kan het niet anders maken."

Charles Heiszler van de stichting Schone Polder: ,,We zijn niet echt tegen het plan Perkpolder, maar we maken ons zorgen over de vervuilde grond die straks gebruikt gaat worden," En de omwonenden maken zich volgens hem ook zorgen over onder meer het lawaai en de stof die de realisatie van het plan met zich meebrengt.

Vervuild

Plan westelijk Perkpolder houdt onder meer in dat de gemeente daar woningen en een golfbaan wil aanleggen met zeezicht. Voor de golfbaan moet de polder opgehoogd worden. Daarvoor wil de gemeente Hulst grond van industriële klasse gebruiken, ofwel vervuilde grond. Voor die grond hoeft de gemeente niet te betalen, maar krijgt ze geld toe, wat nodig is om het plan financieel haalbaar te maken.