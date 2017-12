Hoe Femke (21) haar 92-jarige maatje vond in Vlissingen

Maatjes

WVO Zorg heeft het maatjesproject samen met Stichting Manteling opgezet. Een vrijwilliger wordt aan een oudere met dementie gekoppeld. De maatjes doen samen leuke activiteiten, zoals een stukje wandelen of foto's van vroeger bekijken. Femke knutselt graag met haar maatje, de 92-jarige mevrouw Hovingh. "We kennen elkaar nog maar twee maanden, maar ik weet dat ze graag iets creatiefs doet. We maken pindakettingen voor de vogels, gaan een kopje koffie drinken in de aula en kletsen gezellig wat."

Soms zegt ze als ik wegga_ 'volgende week wel terugkomen, hé!'" Vrijwilliger Femke Wouters over haar maatje

Femke is onlangs voor haar studie Verpleegkunde in Vlissingen komen wonen. Ze zocht een baantje en vrijwilligerswerk om sociale contacten op te doen. "Het is dankbaar werk. Mevrouw Hovingh is erg vrolijk en ik vind het mooi dat ik haar aan het lachen kan maken. Soms zegt ze als ik wegga: 'volgende week wel terugkomen, hé!'"

Begeleiding

De jonge vrijwilliger krijgt ook trainingen. "In het begin vond ik het lastig als ze begon over haar overleden vader. Ze dacht dan dat hij nog leefde. Door de begeleiding weet ik nu hoe ik daarmee moet omgaan. Ik stel dan vragen over wat haar vader voor man was." Femke gaat elke week een uurtje op bezoek bij mevrouw Hovingh. "Dankzij het vrijwilligerswerk weet ik nu ook dat ik de ouderenzorg erg leuk vind. Wie weet ga ik na mijn studie wel in de ouderenzorg werken."

Femke en mevrouw Hovingh zijn maatjes (foto: Omroep Zeeland)

Extra aandacht

WVO Zorg heeft dit jaar vijftien vrijwilligers opgeleid tot maatje. Er zijn zeventien koppeltjes gevormd, twee vrijwilligers hebben een extra maatje. Het project is volgens bestuurder Angela Kallewaar van WVO Zorg erg belangrijk. "Zulke vrijwilligers zijn een kers op de taart. De ouderen krijgen een-op-een-aandacht. Die individuele aandacht dient als extra ondersteuning voor cliënten die een klein sociaal netwerk hebben of wanneer de mantelzorger niet in de gelegenheid is om die extra aandacht te kunnen geven."

Dag van de Vrijwilliger

Vandaag is het Nationale Vrijwilligersdag. In heel Zeeland worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. De bestuurder van WVO Zorg is erg blij met het grote aantal vrijwilligers dat de instelling heeft: "Maar we zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Ook voor het maatjesproject."