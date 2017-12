Zeeland wordt wakker: Plan Perkpolder, een 92-jarig maatje en Zeeland energieneutraal in 2050

Informatieavond over Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Alternatief plan Perkpolder kansloos

De gemeente Hulst informeerde omwonenden gisteravond over Plan Perkpolder. Halverwege de avond kreeg wethouder Frank van Driessche een alternatief plan aangeboden uit handen van de stichting Schone Polder, waarvan hij van verwacht dat het niet haalbaar zal zijn.

Femke en mevrouw Hovingh zijn maatjes (foto: Omroep Zeeland)

Maatjes

Een bijzonder stel is het: een 21-jarige student en een 92-jarige demente mevrouw. Femke Wouters uit Vlissingen brengt in haar vrije tijd bezoekjes aan mevrouw Hovingh in woonzorgcomplex Ter Reede in Vlissingen. Ze doet dit in het kader van het Maatjesproject van WVO Zorg.

(foto: Gemeente Goeree-Overflakkee)

Schone energie

Alle huizen in Zeeland moeten de komende jaren overstappen op schone energie. De Goese wethouder Derk Alssema zegt dat dit zo'n groot project is dat je het kan vergelijken met de periode van wederopbouw na de ramp van 1953. Het gaat om vele duizenden woningen en dat betekent dat er tot 2050 iedere week tientallen woningen moeten worden aangepast, zei hij na afloop van de Dag van de Zeeuwse Energiedialoog.

Een grijze dag in Middelburg (foto: Ria Brasser | Verzeeuwigd)

Het weer

Vandaag is het overwegend bewolkt. Eerst waait het fors met een harde zuid- tot zuidwestenwind aan zee. Daarbij kan de wind ook flink vlagerig zijn. In de loop van de dag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt 9 graden.