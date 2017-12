Verkeerschaos bij Goes, verkeersongelukken op de A58 en de A256

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Total tankstation net voorbij Goes, dat aan de andere kant van de weg ligt. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen.

Deltaweg

Ook op de Deltaweg (A256) gebeurde rond 8.10 uur een ongeluk, waardoor er ter hoogte van Goes aan beide kanten van de weg een file ontstond. Over eventuele schade of slachtoffers is niets bekend.