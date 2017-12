Sting en Alanis Morissette op Concert at SEA 2018

Sting op Concert at SEA 2018 (foto: Yancho Sabev | Wikimedia Commons)

Paskal Jakobsen is erg trots op de komst van Sting. "We fantaseren al jaren over een concert van Sting op ons festival", schrijft de zanger op de website van Concert at Sea. "Ik kan je niet vertellen hoe blij we zijn nu het is gelukt." Sting was in de jaren zeventig en tachtig zanger /bassist van The Police. Na het uiteenvallen van de band startte hij een succesvolle solocarrière. Bekendste nummers van hem zijn Englishman in New York, Fragile en Fields of Gold.

Alanis Morissette

Ook Alanis Morissette stond al jaren op het verlanglijstje van organisator BLØF. "We hebben het aan de achterkant best druk met mensen te woord staan, maar tijdens dat optreden staan wij aan de zijkant", vertelde Jakobsen vanochtend aan Radio 2. De Canadese zangeres brak in 1996 door met de hit Ironic.

Miss Montreal

Miss Montreal is voor Concert at SEA een oude bekende. In 2013 stond zangeres Sanne Hans ook op het podium op de Brouwersdam.

BLØF organiseert Concert at SEA sinds 2006. Met 40.000 bezoekers per dag is het festival uitgegroeid tot één van de grootste van het land.

Kaartenverkoop

De kaartenverkoop gaat dit jaar iets anders. Wie kaarten wil kopen, moet zich voor 15 december 'pre-registreren'. Op die manier hoopt de organisatie zwarthandel tegen te gaan. Zo'n pre-registratie biedt geen garantie op kaarten, maar heb je wel nodig om kaarten te kunnen kopen.