'Een rat heeft er aan geknabbeld maar het is nog best te eten'

Zo organiseert Bas Lievens volgende week het eerste Zeeuwse OverVersdiner in IJzendijke, een diner bereid van eten dat ieder ander weg zou gooien. Volgens hem is zelfs een pompoen waar een rat heeft geknabbeld nog goed te gebruiken.

Bas Lievens wil de Zeeuwen meer bewust maken van wat we weggooien. "Een paar jaar geleden zat ik aan een diner in Utrecht genaamd OverVers. Dat was een concept waarbij je een 4 of 5-gangen diner kreeg met producten die anders weggegooid zouden worden." Het ging met name om producten waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken of producten die er niet mooi genoeg meer uitzagen voor de winkels. "Toen dacht ik dit moet ik meenemen naar Zeeland."

41 kilo per persoon

Volgens cijfers van het Voedingscentrum gooien we landelijk per persoon 41 kilo weg per jaar. Vaak gaat het om producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Onzin vindt Bas Lievens want volgens hem zegt die datum niets. "Gebruik je zintuigen. Je kunt proeven, kijken, ruiken. Dat zegt veel meer dan die datum op de verpakking." Lievens denkt ook dat als meer mensen op die manier met voedsel om zouden gaan er minder eten verspild wordt.

Lievens kookt volgende week een diner met producten die eigenlijk weggegooid zouden worden. (foto: Omroep Zeeland)

Goed nieuws voor de Zeeuwen

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Uit andere cijfers van het onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat Zeeuwen bij het koken minder eten overhouden. Gemiddeld genomen wegen de Zeeuwen namelijk netjes hun rijst en pasta af voor het koken.