Zoekactie naar vermiste sportvisser beëindigd

Zoekactie naar vermiste vissers (foto: HV Zeeland)

Tijdens reguliere surveillances zal op plekken waar eerder is gezocht extra worden opgelet, maar nieuwe acties worden niet opgezet. "Met de familie in het achterhoofd vind ik het heel naar dat ik het moet zeggen: het is nu wachten tot het moment dat het lichaam komt bovendrijven."

De vermiste man was samen met een 79-jarige man en zijn 51-jarige zoon, ook uit Heeze, gaan vissen. Toen ze zaterdag niet terugkeerden, werd groot alarm geslagen. Er werd een grootscheepse zoekactie op touw gezet waaraan onder meer de Kustwacht, politie, en de KNRM meededen. Het bootje en lichamen van de vader en de zoon werden gevonden.

Wat de bemanning van het bootje precies is overkomen, is nog onduidelijk.

