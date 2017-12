Deel dit artikel:











'Zeeuwse' dubbeldekkers rijden straks tussen Haarlem en Amsterdam

Het is een zeldzaam zicht in Nederland: dubbeldekkers op lijndiensten. In Zeeland zullen we ze voorlopig nog niet zien rijden, maar het Zeeuwse bedrijf TCR Group gaat er wél voor zorgen dat er binnenkort 'Zeeuwse' dubbeldekkers op een traject tussen Haarlem en Amsterdam rijden.

(foto: TCR Group) TCR Group, ook wel bekend als Taxi Centrale Renesse, haalde de vervoersopdracht van Connexxion binnen. Capaciteit Achttien dubbeldekkers rijden vanaf 10 december iedere acht minuten op lijn 346 tussen station Haarlem en de Zuidas in Amsterdam. Connexxion hoopt met die dubbeldekkers voldoende capaciteit te bieden aan het groeiend reizigersaanbod. De dubbeldekkers bieden 86 zitplaatsen, bijna het dubbele van een reguliere bus. Directeur Cees Hage is erg blij met de binnengehaalde opdracht. TCR Group schafte in totaal achttien dubbeldekkers aan. Morgen worden de bussen opgehaald bij de leverancier. 'Uniek' Hage noemt de inzet va dubbeldekkers op een lijndienst 'uniek', al is de gehoopte primeur net voor zijn neus weggekaapt. Sinds 1 november rijden er namelijk al dubbeldekkers op het traject Emmen-Groningen, van busvervoerder Qbuzz. Alhoewel je nog niet met een dubbeldekker naar school of naar je werk kan, zal je ze misschien wel tegenkomen op de Zeeuwse wegen. TCR gaat de bussen ook inzetten voor verschillende touractiviteiten.