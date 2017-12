'Zeeuwse' dubbeldekkers zorgen voor unicum

(foto: TCR Group)

TCR Group, ook wel bekend als Taxi Centrale Renesse, haalde de vervoersopdracht van Connexxion binnen.

Uniek in Nederland

Achttien dubbeldekkers rijden vanaf 10 december iedere acht minuten op lijn 346 tussen station Haarlem en de Zuidas in Amsterdam. Connexxion hoopt met die dubbeldekkers voldoende capaciteit te bieden aan het groeiend reizigersaanbod. De dubbeldekkers bieden 86 zitplaatsen, bijna het dubbele van een reguliere bus.

"Lijnvervoer met dubbeldekkers is uniek, dat komt in Nederland niet voor", vertelt directeur Cees Hage, die erg blij is met de binnengehaalde opdracht. "Het gaat om een contract voor een periode van tien jaar." TCR Group schafte in totaal achttien dubbeldekkers aan. Morgen worden de bussen opgehaald bij de leverancier.

Ook op de Zeeuwse wegen

Alhoewel je nog niet met een dubbeldekker naar school of naar je werk kan, zal je ze misschien wel tegenkomen op de Zeeuwse wegen. TCR gaat de bussen ook inzetten voor verschillende touractiviteiten.