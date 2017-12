Zeeuws-Vlaanderen decor thrillerserie op televisie

(foto: Omroep Zeeland)

De cast bestaat zowel uit Belgische als Nederlandse acteurs. Zo spelen onder andere Jasmine Sendar, Fedja van Huêt, Monic Hendrickx en Frank Lammers een rol in de serie. Ook de Vlaamse acteurs Koen De Bouw en Ingrid De Vos maken deel uit van de cast.

Geheimen in de polders tussen Vlaanderen en Nederland

In de serie Grenslanders wordt een zwaar getraumatiseerd meisje van Afrikaanse afkomst aangetroffen in de polders van het Grensland tussen Vlaanderen en Nederland. De Rotterdamse rechercheur Tara (Jasmine Sendar) en de Antwerpse psychiater (Koen De Bouw) proberen te achterhalen wat er met haar gebeurd is. Al snel krijgen ze het gevoel dat het onschuldig ogende Grensland en de mensen die er wonen meer geheimen verbergen dan de toeristische brochures doen vermoeden.

Het is de tweede keer dat de NPO en de VRT samenwerken. Eerder maakten zij al de zesdelige dramaserie Als de dijken breken over een hedendaagse watersnoodramp. De serie is uiteindelijk te zien op NPO 3 en de Belgische zender Eén.