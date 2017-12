Zeeuwse museumvrijwilligers krijgen ode op Youtube

"Ik heb 39 jaar in de techniek gewerkt, dat was een perfecte aanleiding om dit als vrijwilligerswerk te gaan doen. Met zestig vrijwilligers houden we dit museum draaiend, vertelt Bonte in het filmpje.

De 'Ode aan al onze museumvrijwilligers' is bedoeld voor alle 26.000 vrijwilligers die Nederland rijk is. Door korte filmpjes te maken, wil de Museumvereniging laten zien hoe belangrijk hun werk is. Ook Hans de Fouw, vrijwilliger bij Het Warenhuis in Axel, is geportretteerd. "Het is leuk om in de oude constructie te kunnen kijken, met de kennis die je nu hebt", vertelt De Fouw in het filmpje. "Je kunt het terugbrengen in de staat die het toen had, altijd met respect voor het verleden. Ik hoop dat straks de moderne mens in de toekomst gaat denken: dat verleden was zo gek nog niet."

Ongeveer vierduizend voltijdsbanen worden vervuld met het werk van de vrijwilligers. Dat staat gelijk aan zo'n 100 miljoen euro, tien procent van de totale omzet van de museumsector. Zonder de vrijwilligers zou een belangrijk deel van het Nederlands erfgoed verdwijnen. De Museumverenging omschrijft de vrijwilligers dan ook als 'ons échte goud', want een goede vrijwilliger is goud waard.

Arjan van der Linde is als derde Zeeuwse vrijwilliger geportretteerd. "De afwisseling en de interactie met mensen. Alles wat hier in het museum zit, daar konden ze in de Gouden Eeuw niet zonder", vertelt de vrijwilliger van het Streek & Landbouwmuseum Goemanszorg in Dreischor.

Ook gemeenten en instanties doen vandaag hun best de vele mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen een beetje te verwennen. De Stichting Welzijn Middelburg trakteerde ze vanmorgen op een ontbijtje