Komt potvis Pieter Zeeman terug naar Zeeland?

Potvis Pieter Zeeman spoelde vrijdag 1 december aan in Domburg (foto: Sjoerd Saaman)

Potvis te leen

Naturalis en Terra Maris zijn met elkaar in gesprek over de toekomst van de potvis. Volgens directeur Sven van Rijswijk van Terra Maris is zijn museum de aangewezen plek voor het dier, alleen al omdat de vindplaats slechts 5 kilometer verderop is.

De restanten van Pieter worden sowieso opgenomen in de rijkscollectie van Naturalis. Toch sluit ook Christel Schollaardt van Naturalis niet uit dat Pieter terug naar Zeeland komt. Het is volgens haar mogelijk dat het geraamte uitgeleend wordt aan een Zeeuws museum: "De rijkscollectie is in principe van iedereen", aldus Schollaardt.

Vrijdag 1 december spoelde potvis Pieter Zeeman aan het strand in Domburg. Het gaat om een jong mannetje tussen de 15 en 20 jaar oud, potvissen kunnen namelijk zo'n 70 jaar oud worden. De potvis heeft een lengte van 13,5 meter en leefde waarschijnlijk nog tijdens de stranding.

Twee keer douchen

Ondertussen doen Naturalis en Universiteit Utrecht nog uitgebreid onderzoek op Pieter. In Harlingen wordt de potvis stuk voor stuk uit elkaar gehaald. Een vies klusje, vertelt onderzoeker Ronald de Ruiter aan Omroep Friesland: "Dit dier is nog vrij vers. De stank is veel erger als zo'n dier al een poosje op zee heeft liggen rotten. Toch moet ik me alsnog wel twee keer douchen om de stank een beetje weg te krijgen."

Maaginhoud Pieter

Uit sectie is inmiddels gebleken dat de doodsoorzaak hoogstwaarschijnlijk een darminfectie was. Omdat er geen inwendige bloedingen zijn aangetroffen is een aanvaring met een schip uitgesloten. Ook is er geen plastic gevonden in de maag van Pieter Zeeman, wel resten van een zeeduivel, kabeljauw, inktvis en krabben. De staat waarin die resten verkeren wijst erop dat hij al een paar dagen niet gegeten had.

De maaginhoud van potvis Pieter Zeeman (foto: Universiteit Utrecht)

