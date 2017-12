Onenigheid over animatiefilmpje Perkpolder

Informatieavond over Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente liet in een animatiefilm zien hoe het gebied eruit gaat zien als er in de toekomst een golfbaan ligt. Op de beelden zijn kleine heuveltjes te zien die prachtig passen in het landschap. "Klopte die animatiefilm maar", verzucht de stichting. "Dan was er geen tegenstand."

Maar volgens Schone Polder deugt het filmpje van geen kanten. "De werkelijkheid wordt heel anders. Er komt een golfbaan die hoog uitsteekt boven de zeedijk met pieken van 18 meter hoog. De polder wordt opgehoogd met industrieklasse grond. Daar hoeft Hulst niet voor te betalen, de gemeente krijgt juist geld voor, omdat de grond vervuild is."

Wethouder Frank van Driessche, die Plan Perkpolder in portefeuille heeft, bevestigt dat het animatiefilmpje geen realistische weergave is van hoe de Westelijke Perkpolder er straks uit gaat zien. "Het gaat om abstracte beelden waarmee we een impressie willen geven. Dat moet je ook echt niet zien als een reële weergave."

De hoogte van de heuvels

Ook is stichting Schone Polder boos omdat Hulst op de bijeenkomst geen plankaart heeft laten zien waarop staat hoe hoog de heuvels van de golfbaan worden. Volgens Schone Polder was dat wel beloofd. Daarover zegt wethouder Van Driessche: "We hebben afgelopen maandag in een overleg de concept plankaart laten zien aan mensen van de stichting. Maar wij willen die pas openbaar maken als het plan definitief is."

De actievoerders van de stichting zeggen verder dat Hulst gisteravond op geen enkele manier heeft duidelijk gemaakt op welke manier de plannen een impuls aan de regio geven. In een reactie doet de wethouder dat alsnog: "Er is werkgelegenheid bij de bouw van de huisjes en het aanleggen van de golfbaan. Mensen die er werken, gaan waarschijnlijk overnachten in hotels in de omgeving. Als de huisjes er straks staan, zullen de mensen boodschappen gaan doen in Kloosterzande en Hulst. Dat levert allemaal een bijdrage aan onze economie.

