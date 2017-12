Wilde bijen hebben hulp nodig: toon een beetje gastvrijheid

Stichting Landschapsbeheer Zeeland, het IVN en Het Zeeuwse Landschap gaan samen aan de slag om meer plekken te krijgen waar de bijen genoeg voedsel hebben om zich kunnen nestelen en te overwinteren. Ze benaderen hiervoor boeren, telers en gemeenten. Ze geven advies over beheer en wat je kunt doen om zo'n plek kansrijk te maken. Er wordt ook een beroep gedaan op particulieren.

Sylvia Tuinder van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland: "We willen achttien nieuwe plekken proberen te maken op terreinen van natuurorganisaties en bijvoorbeeld biologische bedrijven. Daarnaast nog 50 bij particulieren. Wie mee wil doen hoeft niet per se zelf een grote tuin te hebben, je kunt ook een donatie doen voor een gezamenlijk project."

Zandbijtje bij Clinge (foto: Omroep Zeeland )

"Je bent voor 50 euro klaar"

Een simpele manier om bijen te faciliteren kan met het plaatsen van een nestkast ,een steilwand of een zandheuvel. Hierin kunnen bijen eitjes leggen. "Maar je kunt ook een houtril maken, of wilde planten laten staan, zoals de paardenbloem. Die staat in de top drie van de meest bezochte planten door bijen."

Rudi Krijger in Driewegen heeft vorig jaar zo'n zandheuvel aangelegd in zijn boomgaard. Of er larven in zijn gelegd weet ie niet, maar als in het voorjaar blijkt van wel, dan gaat hij er nog een paar aanleggen. "Je bent voor 50 euro klaar. Je koopt wat zand en het kost wat zweet, maar dan ligt het er ook. Het is eigenlijk zo simpel."

Intensieve landbouw, verstedelijking, versnippering van het landschap, en voorheen het op grote schaal gebruiken van neonicotinoïden, een soort bestrijdingsmiddelen, draaiden veel bijen de nek om. De bijen zijn van levensbelang voor ons en de natuur; ze bestuiven 80 procent van alle planten in ons land. Zonder wilde bijen zal er minder groente en fruit zijn.

De nieuwe bijenplekken in Zeeland moeten deel gaan uitmaken van een landelijke Bijenlinie. Die verbindt nieuwe en bestaande leefgebieden van de bijen.