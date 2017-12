Voetbalduels beginnen eerder vanwege duisternis

Veel voetbalwedstrijden in Zeeland beginnen de komende weekenden om 14.15 uur (foto: Omroep Zeeland)

De voetbalbond neemt de maatregel voor het tweede jaar op rij om te voorkomen dat clubs nog aan het voetballen zijn als het te donker wordt. Het is niet van toepassing op de hoofdklasse (Hoek, GOES en VC Vlissingen) en de 1e klasse B waar Kloetinge en Bruse Boys inzitten (district West 1).

Clubs in ons district (Zuid 1) met verlichting mogen bij de KNVB aanvragen om toch later te kunnen spelen. Zo begint de wedstrijd VCK-Yerseke in de 3e klasse A zaterdag om 15.00 uur.

Uitzonderingen komend weekend