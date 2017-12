Met lede ogen aanzien hoe duizenden kilo's tomaten worden weggekieperd

Remco studeert bedrijfskunde en agribusiness. Met zijn nieuwe bedrijfje Zeeuws Rood wil hij verandering in de voedselverspilling brengen. "We gooien in de kas alle losse tomaten weg, maar ook trosjes die te vroeg zijn geknakt zijn onverkoopbaar. Dat vind ik hartstikke zonde, want die tomaten kun je gewoon nog eten." Daarom gaat Remco die tomaten een tweede kans geven: "Ik ga er producten van maken, zoals soep en jam. Zo wordt er nog iets nuttigs mee gedaan."

Het voordeel van nu zijn eigen bedrijfje starten is dat hij op school alles leert over het ondernemerschap en het opzetten van een eigen bedrijf. Hij neemt ook deel aan de innovatieklas en dat betekent dat hij samenwerkt met andere studenten. "Eén groepje is nu bezig met het testen van de soep en een ander groepje met de jam. Dit is een belangrijkste fase, want die cocktailsmaak van de tomaten moet je er echt in terug proeven", zegt Remco.

Tomaten in de kas in Sirjansland (foto: Omroep Zeeland)

'We verspillen allemaal voedsel'

Hij pakt de voedselverspilling aan bij de bron: de producent. Maar op veel meer plaatsen verdwijnen kilo's eten in de kliko. Supermarkten bijvoorbeeld moeten vanwege de wet-en regelgeving producten die over de datum zijn weggooien. Maar ook thuis zijn we daar goed in: we koken bijvoorbeeld te veel aardappelen of gooien dingen weg als de houdbaarheidsdatum is verstreken. "We gooien met z'n allen veel te veel weg. Als ik daar aan de voorkant iets aan kan doen, dan is dat het minste wat ik kan doen", zegt Remco.

Miljoen per maand

Per maand gooien we in Zeeland met z'n allen ruim een miljoen kilo eten weg. Daar bovenop komt nog wat supermarkten, winkels, restaurants en producenten weggooien. Hoe veel dat precies is, wordt niet onderzocht.