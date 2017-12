Gerson verloor drie vingers, nu waarschuwt hij kinderen voor de gevaren van vuurwerk

De 22-jarige de Pagter was 14 toen hij speelde met vuurwerksterretjes en een ongeluk kreeg. Hij weet het nog als de dag van gisteren. "Het was de bedoeling om een bom te maken. Toen ik het pijpje met de sterrenregen dichtsloeg met de hamer, ontplofte de bom te vroeg. Daardoor ben ik mijn halve duim, mijn wijsvinger en het topje van mijn middelvinger kwijtgeraakt."

Ik heb nog geluk gehad. Ik had blind kunnen zijn of mijn hele hand kunnen missen. Ik had zelfs dood kunnen zijn." Gerson de Pagter, vuurwerkslachtoffer

De Pagter vindt zelf dat hij nog geluk heeft gehad. "Bij mij valt het nog wel mee, ik heb er weinig last van. Het had veel erger kunnen aflopen. Ik had blind kunnen zijn of mijn hele hand kunnen missen. Ik had zelfs dood kunnen zijn." Het is de tweede keer dat Gerson de Pagter vuurwerkvoorlichting geeft en hij doet het graag. "Ik wil hiermee voorkomen dat de kinderen een ongeluk krijgen en ook gehandicapt door het leven moeten."

De brandweer demonstreert ook wat er gebeurt als vuurwerk in de buurt komt van een brandbare jas. "Een synthetische jas is heel brandbaar en die kunststof smelt dan op je huid. Het beste is een katoenen of leren jas zonder capuchon", vertelt brandweerman Ronald van Leeuwen. Daarnaast adviseert hij de beschrijving goed te lezen, een veiligheidsbril te dragen, vuurwerk alleen af te steken met een aansteeklont en, last but not least, goed op elkaar te letten.