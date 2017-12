Watersportopleiding in de maak op Schouwen-Duiveland

Zeilwedstrijd (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet de eerste keer dat er zo'n project opgezet wordt, in Heerenveen was de oprichting van de watersportopleiding een succes. Daar draait de opleiding inmiddels al enkele jaren. Maar in Zeeland was die opleiding er nog niet, terwijl er hier wel vraag naar is. Daarom werkt het CIOS Goes samen met het CIOS Heerenveen Leeuwarden om hier ook een watersportopleiding te beginnen.

Werkgelegenheid

Burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland is blij met dit project. Hij hoopt dat door de komst van de opleiding ook meer werkgelegenheid op het gebied van watersport naar zijn gemeente trekt en zo ervoor zorgt dat minder jongeren uit de gemeente wegtrekken.

"Dit is echt wat we nodig hebben op Schouwen-Duiveland", aldus Rabelink. Een kans om jongeren voor het eiland te behouden en bedrijven te voorzien van goed opgeleid personeel uit de eigen regio. Ik verleen mijn volledige medewerking om deze pilot tot een succes te maken!"

Expertise

De pilot moet gekwalificeerde beroepskrachten afleveren die aansluiten op de vraag van watersportbedrijven. De gemeente faciliteert en stimuleert de pilot met subsidie. De watersportbedrijven stellen hun expertise, materiaal en locaties ter beschikking om de opleidingen mogelijk te maken. Ook zorgen zij voor stageplaatsen.

De betrokken partijen hebben gisteren hun handtekening gezet onder de overeenkomst. Het CIOS wil de Watersportopleiding Schouwen-Duiveland starten op 1 september 2018 en streeft op termijn naar twintig studenten per leerjaar.

Watersportbedrijven

De watersportbedrijven die hun medewerking aan de opleiding al hebben toegezegd zijn O Neill, Duikcentrum Scharendijke, Sport Zeeland, Marina Port Zélande, Jachthaven Bruinisse, Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam, Aquavitesse, Iloon, Laco en Watersportvereniging Brouwershaven.