Centrum voor Toptechniek in Terneuzen officieel van start

Het CTT, dat eigenlijk al sinds september in gebruik is, is gevestigd in een aparte vleugel van het gebouw van mbo-school Scalda aan de Vlietstraat in Terneuzen. Het centrum is een samenwerking van techniekopleidingen en het bedrijfsleven in Zeeuws-Vlaanderen. Het doel van het centrum is om geschoold technisch personeel beter te laten aansluiten op de vraag van bedrijven.

Banden verwisselen

Lucas Huisman zit in het vierde jaar van het vmbo en heeft in korte tijd geleerd hoe hij banden moet verwisselen. "Dat is handig om te kunnen, want veel mensen hebben het nodig, dus ik zou het hierna ook als bijbaantje kunnen gaan doen."

Hij wil later geen automonteur worden, maar vindt het niet erg dat hij daar nu achter is gekomen. Want weten wat je niet wilt is ook belangrijk wanneer je probeert uit te vinden wat je in de toekomst als werk wilt doen.

De werkplaats waar jongeren leren over auto's en metaalbewerking (foto: Omroep Zeeland)

Technische leerlingen uit het vierde en laatste jaar van het vmbo uit Terneuzen, Hulst en Oostburg volgen in het Centrum voor Top Techniek twee dagen in de week praktijklessen. Ook mbo'ers en bedrijfsopleidingen maken gebruik van het CTT.

Speciale bussen

De leerlingen uit Hulst en Oostburg worden met speciale bussen gebracht. In totaal komen er zo'n honderd leerlingen per week.

Het CTT is onder andere tot stand gekomen door een subsidie van 1,35 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs en een half miljoen subsidie van de provincie. Ook heeft chemieconcern DOW een bijdrage geleverd van een half miljoen.

De werkplaats van het net geopende Centrum voor Top Techniek (foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter van het CTT Jaap Gelok is erg blij dat het centrum eindelijk geopend is: "Ik ben heel trots, want het ging niet vanzelf. Er is wat tijd overheen gegaan, maar we hebben laten zien dat de oplossing lag in goede samenwerking."

Vergelijkbare initiatieven

In Walcheren en op de Bevelanden zijn vergelijkbare initiatieven, zoals Technum in Vlissingen en het Techniekhuis in Goes.

