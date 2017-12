Brandweer blust brandje in asbestcontainer

De asbestcontainer was afgedekt met een zeil en het vuur was geblust voor het door het zeil brandde (foto: HV Zeeland)

Hoewel onderzoek officieel nog moet uitwijzen of er bij de brand asbest is vrijgekomen, is die kans klein. De container was afgedekt met een zeil en het vuur werd geblust voor het zich een weg door het zeil kon branden.

Afgezet

De brandweer is uitgerukt met een blusvoertuig. Ook een adviseur gevaarlijke stoffen werd opgeroepen. De omgeving is uit voorzorg afgezet. De oorzaak van de brand in de asbestcontainer is nog onbekend.