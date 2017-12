Brandweer uitgerukt voor brand in asbestcontainer

Of er bij de brand asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk. Dat moet blijken uit onderzoek. De container was afgedekt met een zeil, maar door de vlammen is er in het zeil een gat ontstaan. De brandweer heeft een extra zeil over het gat gelegd en het vuur geblust.

Afgezet

De melding kwam binnen bij de brandweer rond 19.30 uur. De brandweer is uitgerukt met een blusvoertuig. Ook een adviseur gevaarlijke stoffen werd opgeroepen. De omgeving is uit voorzorg afgezet. De oorzaak van de brand in de asbestcontainer is nog onbekend.