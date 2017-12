'Appverbod op de fiets? Ik app altijd tijdens het fietsen!'

De minister van Infrastructuur komt volgend jaar met een wetsvoorstel om het appen op de fiets te verbieden. "Dat lijkt me een goed idee", zegt een scholiere van scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg. "Ik app nooit op de fiets. Als je het wel doet, dan ben je langzaam aan het fietsen en is de kans op ongelukken veel groter."

'Ik app altijd'

In de buurt van de Keersluisbrug in Vlissingen zijn de meeste jonge fietsers minder verstandig. "Ik app altijd," vertelt een jongen. "Sorry, ik weet dat het niet goed is, maar ik doe het wel." Dat geldt voor meer jongens die de brug over fietsen. De meesten zijn ook wel eens in een gevaarlijke situatie gekomen door het appen.

"Dan let ik even niet op en dan komt er opeens iemand langs en dan hoor je weer getoeter," geeft iemand toe. Zijn vriend herkent het meteen. "Af en toe dan hoor je ineens een claxon achter je omdat je midden op de weg fietst of zo." Beide heren denken dat ze het snel af zullen leren als ze een boete krijgen voor het checken van hun berichten.