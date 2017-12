Freek de Jonge geeft aftrap voor verbouwing Middelburgse schouwburg

Volgens Frank Lievens wordt de nieuwe schouwburg een mooi, veilig en duurzaam theater. ,,De zaal blijft zoals die was met één groot verschil: er komt meer beenruimte, het zitcomfort wordt beter." Waarop Freek de Jonge reageerde: ,, We willen als artiesten altijd dat bezoekers op het puntje van hun stoel gaan zitten, maar nu gaan ze achterover leunen. Moeten we nog meer ons best doen, maar dat doen we graag."

September open

Vervolgens schroefden zij samen met de wethouder en twee buurtkinderen een kozijn in de buitenmuur van de schouwburg. De verbouwing moet in september 2018 klaar zijn en dan kan het nieuwe theater geopend worden. ,,Door misschien wel Freek de Jonge," zei Frank Lievens.

De nieuwe schouwburg komt er zeker voor een periode van 30 jaar, vertelde wethouder Simons de aanwezigen in de ontmantelde, kale entree van de schouwburg. ,,Het theater wordt voorzien van de nieuwste technieken, en het wordt duurzaam met zonnepanelen, goede isolatie en een warmtepomp. En, met de schouwburg worden ook het park en het plein opgeknapt, zodat straks het Molenwater een metamorfose is ondergaan die het verdient."